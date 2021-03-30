В Подмосковье прощаются с Александром Липницким

В подмосковном селе Аксиньино проходит прощание с музыкантом Александром Липницким, сообщает Telegram-канал Life Shot.

В церкви в Аксиньино собрались родные и друзья утонувшего в Москве-реке музыканта. «Слова не имеют никакого значения, когда наступают такие безвозвратные события», — сказал журналистам пришедший проститься с другом музыкант Гарик Сукачев.

Музыкант будет похоронен на кладбище в районе Аксиньино. Это места, в которых прошло детство Липницкого.

25 марта музыкант провалился под лед и утонул во время лыжной прогулки по Москве-реке в районе Николиной горы. По словам его супруги, 68-летний Липницкий ушел под лед вместе со своей собакой. Спасатели нашли его тело через два дня.

Александр Липницкий — советский и российский музыкант, культуролог, журналист, автор теле- и радиопередач о русском роке. Дружил с Виктором Цоем и Борисом Гребенщиковым. Основал группу «Звуки Му» вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком в 1983 году, был бас-гитаристом коллектива до 1990 года. После был участником групп «ОтЗвуки Му» и «Гроздья виноградовы».