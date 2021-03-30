«Американских богов» закрыли после трех сезонов

Стриминговый сервис Starz закрыл сериал «Американские боги» по мотивам одноименного произведения писателя Нила Геймана, сообщает Variety со ссылкой на заявление представителей сервиса.

Решение закрыть сериал было принято после выхода третьего сезона. «Все в Starz благодарны преданной делу команде шоу и нашим партнерам во Fremantle, воплотившим в жизнь историю автора и исполнительного продюсера Нила Геймана в жизнь так, чтобы она откликалась с культурным климатом нашей страны», — сказал представитель Starz.

По данным инсайдеров, шоу закрыли из-за низких рейтингов: по сравнению с первым сезоном просмотры первого упали на 65%. Предположительно, авторы сериала могут снять телефильм, продолжающий события трех сезонов.

Ранее из сериала убрали персонажа Мэрилина Мэнсона, которого сразу несколько женщин обвинили в насилии.