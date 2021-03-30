Советский телеспектакль по «Властелину колец» появился на YouTube

Телеспектакль по первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец» опубликован на YouTube-канале «Пятого канала».

Фильм по книге «Хранители» в переводе Владимира Муравьева и Андрея Кистяковского был снят на студии Ленинградского телевидения в 1991 году в двух частях и был показан в эфире только раз.

Гэндальфа в постановке сыграл Виктор Костецкий, Бильбо — Георгий Штиль, Фродо — Валерий Дьяченко. Текст автора читает Андрей Романов.

Существует также телеспектакль «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита» 1985 года, также основанный на произведении Толкиена. В этом фильме Владимира Латышева сыграли Михаил Данилов, Анатолий Равикович, Игорь Дмитриев и др.

Дж. Р. Р. Толкиен впервые опубликовал книгу «Властелин колец» в 1954 году. Она является продолжением вышедшего в 1937 году «Хоббита».

Ранее сообщалось, что в сериале по «Властелину колец» появятся новые персонажи.