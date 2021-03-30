Певица Деми Ловато сделала каминг-аут как пансексуалка (то есть испытывает влечение к людям вне зависимости от их пола и гендера) во время интервью Джо Рогану для его подкаста, сообщает Mirror.

28-летняя артистка также рассказала, что задумалась об усыновлении. «Я не знаю, сложится ли у меня что-нибудь с мужчиной, поэтому не знаю, забеременею ли когда-нибудь. Я сейчас флюидна, и из-за этого я долго скрывалась», — призналась она. «Мне нравится все», — сказала она на вопрос о своей ориентации.

Деми Ловато была помолвлена с актером Максом Эрихом после полугода отношений. Однако сразу после объявления помолвка была разорвана.

Ранее супермодель Кара Делевинь в интервью Гвинет Пэлтроу в ее подкасте призналась, что в юности считала однополые отношения отвратительными, поскольку воспитывалась, по ее словам, в старомодной семье. Сейчас модель также считает себя пансексуалкой.