Первый канал готов предоставить Совфеду данные о выборе песни для «Евровидения»

Первый канал готов предоставить Совету Федерации данные о выборе песни для «Евровидения» после соответствующего запроса, пишет «Подъем» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Так представители вещателя ответили на требование спикера Совфеда Валентины Матвиенко запросить информацию о процедуре выбора участника конкурса. На Первом канале отметили, что за процедурой голосования наблюдала компания Ernst&Young. «Песня для «Евровидения» была выбрана с помощью зрительского голосования. За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора», — уточнили в пресс-службе.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни Russian Woman («Русская женщина») певицы Манижи, которая представит Россию на международном песенном конкурсе.