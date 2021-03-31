Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Раскрыты обстоятельства смерти дочери рэпера Tricky

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Следствие раскрыло обстоятельства смерти певицы Мины Топли-Берд — дочери рэпера Tricky.

Как сообщает New York Daily News, 24-летняя Мина страдала от нервного срыва после концерта в мае 2019 года, который считала неудачным.

До этого она в течение нескольких лет лечила психические заболевания. Девушку нашли мертвой в психиатрической клинике через несколько дней после концерта.

Следствие пришло к выводу, что Топли-Берд страдала от шизофрении и психоза. Лечение она проходила добровольно. Близкий друг Мины заявлял, что к тому времени она в течение года не употребляла алкоголь и наркотики.

Рэпер Tricky ранее не рассказывал о том, при каких обстоятельствах скончалась девушка. «Я думал, что знаю все о потерях, но умерла моя дочь, и я понял, что понятия не имею об этом. Кажется, я в несуществующем мире и знаю, что ничего уже не будет прежним», — писал он в социальных сетях.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.