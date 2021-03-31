Паша Техник попал в тюрьму за вождение в состоянии опьянения

Рэпер Паша Техник отбывает тюремный срок за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения, сообщает Telegram-канал Baza.

Источник канала сообщает, что 17 июня 2020 года в Балашихе около поселка Безменково-2 автомобиль музыканта остановили, и сотрудники ДПС констатировали у Паши Техника опьянение.

Известно, что ранее он попадал пьяным в ДТП, а за повторное подобное нарушение в России предусмотрена уголовная ответственность. Экспертиза признала, что рэпер страдает от психического расстройства, вызванного употреблением наркотиков.

Паша Техник признал вину, ему назначили 11 месяцев тюрьмы и запрет на вождение автомобиля на два года.

Приговор вынесли еще в сентябре 2020, а в декабре приговор был утвержден.

Настоящая фамилия 36-летнего Паши Техника — Ивлев. Один из основателей группы Kunteynir, в составе которой последний альбом выпустил в 2020 году.

Ранее с рэпера Моргенштерна взыскали 300 тыс. руб. за песню о Путине.