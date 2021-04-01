В Тбилиси проходит акция протеста в связи с визитом Познера

Приезд в Тбилиси журналиста Владимира Познера вызвал протесты в грузинской столице. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Как сообщается, против визита телеведущего в Грузию протестуют представители неправительственных организаций и некоторые члены оппозиционных партий.

Отмечается, что участники акции протеста пришли во двор гостиницы, в которой находится Познер. Они считают, что Познер не должен был быть допущен в страну, поскольку он не признает ее территориальную целостность, а также заявлял, что Абхазия не входит в состав Грузии.

Согласно сообщениям грузинских телекомпаний, журналист приехал в Тбилиси, чтобы отметить свой свой 87-й день рождения. Телекомпания «Рустави 2» в свою очередь передает, что Познер остановился в гостинице «Винотель». По ее информации, митингующие окружили вход и выключили электроэнергию в отеле.

По данным СМИ, сотрудники патрульной полиции окружили здание для обеспечения порядка. В МВД Грузии при этом указали, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем говорят ряд митингующих.