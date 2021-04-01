Россияне перечислили любимых юмористов и комедийные шоу

Евгений Петросян и Михаил Задорнов являются любимыми юмористами у россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Так, Петросян и Задорнов получили по 15% голосов респондентов. Второе место занял Павел Воля (12%). Тройку замкнули Гарик Харламов и Максим Галкин. Они набрали по 7% участников пороса. При этом 14% опрошенных признались, что у них нет любимого комика, 32% назвали других юмористов. Ответ затруднились дать 16%.

На первом месте среди юмористических передач оказалось шоу Comedy Club (17%). За ним идут «Уральские пельмени» (10%). Шоу Stand Up или женский Stand Up разделили третье место(8%). Не смотрят подобные программы 44% респондентов.

Участниками опроса, который был проведен 28 марта, стали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.