Познер улетел из Грузии после акции протеста из-за его приезда

Российский журналист Владимир Познер покинул Грузию, сообщает местный Первый канал.

По данным канала, самолет с Познером и сопровождавшими его лицами уже вылетел из международного аэропорта Тбилиси, в аэропорту были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.

Накануне в Тбилиси прошли акции протеста в связи с визитом Познера в страну. Митингующие выражали свое недовольстве словами журналиста о том, что Абхазия не входит в состав Грузии.

В МВД Грузии, реагируя на происходящее, отметили, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляли некоторые демонстранты.

Впоследствии Познер сообщил, что находится в безопасности. По словам телеведущего, он прибыл в Тбилиси, чтобы отметить 1 апреля свой 87-й день рождения, обратно он планировал уезжать 3 апреля.