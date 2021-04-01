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Новости культуры

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Владимир Познер на презентации своей книги &laquo;Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд&raquo; в рамках книжного фестиваля на Красной площади, июнь 2019 года Владимир Познер на презентации своей книги &laquo;Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд&raquo; в рамках книжного фестиваля на Красной площади, июнь 2019 года

Познер улетел из Грузии после акции протеста из-за его приезда

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Российский журналист Владимир Познер покинул Грузию, сообщает местный Первый канал.

По данным канала, самолет с Познером и сопровождавшими его лицами уже вылетел из международного аэропорта Тбилиси, в аэропорту были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.

Накануне в Тбилиси прошли акции протеста в связи с визитом Познера в страну. Митингующие выражали свое недовольстве словами журналиста о том, что Абхазия не входит в состав Грузии.

В МВД Грузии, реагируя на происходящее, отметили, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляли некоторые демонстранты.

Впоследствии Познер сообщил, что находится в безопасности. По словам телеведущего, он прибыл в Тбилиси, чтобы отметить 1 апреля свой 87-й день рождения, обратно он планировал уезжать 3 апреля.

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