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Новости культуры

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<b>Валентина&nbsp;Валерьевна&nbsp;Легкоступова&nbsp;(30 декабря 1965 &ndash; 14 августа 2020)</b>. Советская и российская эстрадная певица. Заслуженная артистка Российской Федерации (2001) <b>Валентина&nbsp;Валерьевна&nbsp;Легкоступова&nbsp;(30 декабря 1965 &ndash; 14 августа 2020)</b>. Советская и российская эстрадная певица. Заслуженная артистка Российской Федерации (2001)

Названа причина смерти Валентины Легкоступовой

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Смерть певицы Валентины Легкоступовой наступила в результате полиорганной недостаточности, пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на подписанный главным судмедэкспертом Москвы и одним из руководителей центра психиатрии и наркологии имени Сербского документ.

В документе утверждается, что недостаточность была вызвана хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем» и травмы головы.

Экспертиза не нашла признаков насилия или ошибочных действий врачей, судмедэксперты предложили устанавливать вину в смерти Следственному комитету России (СКР). Ранее следователи уже называли смерть несчастным случаем. В свою очередь, дочь певицы подозревала в причастности к ее смерти последнего мужа звезды — Юрия Фирсова.

Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года, ей было 54 года.

Ранее вдовец певицы ответил на претензии детей артистки о наследстве.

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