Названа причина смерти Валентины Легкоступовой

Смерть певицы Валентины Легкоступовой наступила в результате полиорганной недостаточности, пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на подписанный главным судмедэкспертом Москвы и одним из руководителей центра психиатрии и наркологии имени Сербского документ.

В документе утверждается, что недостаточность была вызвана хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем» и травмы головы.

Экспертиза не нашла признаков насилия или ошибочных действий врачей, судмедэксперты предложили устанавливать вину в смерти Следственному комитету России (СКР). Ранее следователи уже называли смерть несчастным случаем. В свою очередь, дочь певицы подозревала в причастности к ее смерти последнего мужа звезды — Юрия Фирсова.

Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года, ей было 54 года.

Ранее вдовец певицы ответил на претензии детей артистки о наследстве.