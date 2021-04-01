Личность «Сплетницы» из сериала была раскрыта в первом эпизоде шоу

Пользователи социальной сети TikTok догадались, что личность Сплетницы в сериале «Сплетница» была раскрыта в первом эпизоде шоу.

Как сообщает ET Canada, владелица аккаунта @yussijuice2.0 обратила внимание на то, что в пилотной серии Дэн Хамфри (актер Пенн Бэджли) сидит за монитором ноутбука перед открытой страницей «Сплетницы».

В это время анонимный рассказчик на фоне заявляет, что личность Сплетницы — тайна.

Сериал об американских подростках выходил с 2007 по 2012 год. В июле 2019 стало известно, что телеканал HBO перезапускает «Сплетницу». Шоу, премьера которого запланирована на стриминговом сервисе HBO Max на 2021 год, расскажет о новом поколении тинейджеров, которые сталкиваются с тем же перемыванием костей, только адаптированным под существенно эволюционировавшие соцсети.