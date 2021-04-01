Захарова отреагировала на акцию протеста против приезда Познера в Грузию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook отреагировала на ситуацию, развернувшуюся вокруг визита в Грузию российского телеведущего Владимира Познера.

Она назвала протест граждан Грузии нецивилизованным. «Пути демократии нецивилизованны: идем дорогой трудной мы в город изумрудный», — написала она, процитировав песню Элли из мультфильма «Волшебник Изумрудного города». К посту она приложила видеоролик, в котором отель, где останавливался Познер, забрасывают яйцами.

Накануне в Тбилиси прошли акции протеста в связи с визитом Познера в страну. Митингующие выражали свое недовольство словами журналиста о том, что Абхазия не входит в состав Грузии.

В МВД Грузии, реагируя на происходящее, отметили, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляли некоторые демонстранты.

Впоследствии Познер сообщил, что находится в безопасности. По словам телеведущего, он прибыл в Тбилиси, чтобы отметить 1 апреля свой 87-й день рождения, обратно он планировал уезжать 3 апреля. Ему пришлось улететь раньше этого срока.