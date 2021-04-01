Познер опроверг сообщения о выписанном в Грузии штрафе

Телеведущий Владимир Познер в беседе с РИА «Новости» опроверг сообщения о том, что был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер.

Познер подтвердил, что находится в Москве. «Никто из нас не был оштрафован вообще», — сказал он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Познер и его компания въехали на территорию страны законно, однако нарушили карантинные меры и были оштрафованы на $600 (2 тысячи лари).

Накануне в Тбилиси прошли акции протеста в связи с визитом Познера в страну. Митингующие выражали свое недовольство словами журналиста о том, что Абхазия не входит в состав Грузии.

В МВД Грузии, реагируя на происходящее, отметили, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляли некоторые демонстранты.

Впоследствии Познер сообщил, что находится в безопасности. По словам телеведущего, он прибыл в Тбилиси, чтобы отметить 1 апреля свой 87-й день рождения, обратно он планировал уезжать 3 апреля. Ему пришлось улететь раньше этого срока.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию вокруг приезда Познера в Грузию.