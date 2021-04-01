«Бородатые женщины и наряды куриц»: в Кремле рассказали про отношение к «Евровидению»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать скандал вокруг участия в конкурсе «Евровидение» от России певицы Манижи, заявил, что песенное шоу не является предметом внимания Кремля.

«Речь идет о конкурсе шоу-бизнеса, где разные образы представлены. Бородатые женщины, певцы в нарядах куриц. Не считаем это нашей заботой и предметом нашего внимания», — ответил Песков.

Он отметил, что выбор участника конкурса осуществляется зрителями, этим вопросом занимается российский канал.

Песков добавил, что в Кремле не считают возможным это комментировать.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни Russian Woman («Русская женщина») певицы Манижи, которая представит Россию на международном песенном конкурсе.

В ответ Первый канал заявил, что готов предоставить Совфеду данные о выборе песни для «Евровидения». На Первом канале отметили, что за процедурой голосования наблюдала компания Ernst&Young. «Песня для «Евровидения» была выбрана с помощью зрительского голосования.