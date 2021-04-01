Иеромонах Фотий раскритиковал песню Манижи для «Евровидения»

Победитель телевизионного шоу «Голос» иеромонах Фотий раскритиковал песню Russian Woman, с которой певица Манижа Сангин (Manizha) представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение».

Он назвал выбор песни попыткой России позаигрывать с Европой. «Европа как не любила нас, так и не любит, и все равно мы никогда не станем защищать те новые ценности, которые сейчас защищает Европа. Поэтому вот этот прогиб, наверное, засчитан не будет, а нам просто будет стыдно за нашу страну», — сказал иеромонах Фотий в беседе с РИА «Новости».

Кроме того, по наблюдениям Фотия, в социальных сетях композицию оценили негативно. «Через нее пытаются, в общем-то, не завоевать какие-то музыкальные лавры, а внести уже именно политический акцент, про какую-то борьбу с сильными женщинами – это видно совершенно отчетливо, вот этот феминизм, эта идея, которую они пытаются передать через эту песню», — поделился он.

Женщина, на его взгляд, прекрасна «тем, что слабая». «То есть, поскольку мы тяготеем к женщинам – в том их и сила, сила вот этого волшебства и притяжения. Если они начинают быть такими же, как мужчины, «равноправные», то они теряют всякую привлекательность, как бы они красиво ни выглядели», — заключил он, добавив, что в России и так «очень много достойных песен, достойных композиторов».

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что песня Russian Woman («Русская женщина»), которую Манижа представит на грядущем «Евровидении», недостойна этого международного музыкального конкурса.