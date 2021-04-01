Сценарист «Чикатило» оценил Нагиева в роли маньяка

Писатель Алексей Гравицкий, создавший сценарий для сериала Сарика Андреасяна «Чикатило», в беседе со «СтарХит» оценил игру Дмитрия Нагиева в роли маньяка

Он отметил, что многие критиковали Нагиева и Андресяна, однако «не критикуют того, кто ничего не делает». «Что до Нагиева, то Дмитрий добавил к образу своих красок. Но самое главное — он создал образ, не вызывающий симпатии. Чикатило в кадре неприятен, ему не хочется сопереживать. Это было заложено в сценарии, и Дмитрий блестяще это считал и воплотил», — сказал писатель, добавив, что это самое важное для создания образа маньяка.

До этого Гравицкий и Андреасян вместе работали над фильмами «Землетрясение» и «Непрощенный».

Ранее допрашивавший Чикатило следователь оценил Нагиева в роли маньяка.