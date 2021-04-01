Певица Светлана Лобода заразилась коронавирусом. Об этом она написала в Instagram.

Певица сообщила, что вынуждена перенести запланированный на 3 апреля концерт, потому что у нее положительный тест на коронавирус.

«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат», — написала она.

Лобода отметила, что концерт пройдет 16 апреля, все билеты будут действительными. Она подчеркнула, что «мы обязательно увидимся» и призвала беречь себя и своих близких.

Ранее Лобода прокомментировала отмену выступления на «Золотом граммофоне».