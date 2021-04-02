Имам прокомментировал песню Манижи для «Евровидения — 2021»

Имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов оценил песню Russian Woman («Русская женщина»), с которой певица Манижа Сангин (Manizha) будет выступать а международном конкурсе «Евровидение — 2021». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он указал на то, что участнику песенного конкурса «стоит ориентироваться на восприятие людей», поскольку он представляет на нем свою страну.

«Учитывая то, что много нехороших отзывов поступает в отношении той композиции, которую она выбрала для конкурса, с ее стороны, наверное, было бы верно выбрать что-то другое», — сказал Мухутдинов.

При этом имам отметил, что национальность российской участницы (Манижа является таджичкой. — «Газеты.Ru») вместе с негативной реакцией на песню может стать предметом «для внесения раздора» со стороны зарубежных коллег . Он также подчеркнул, что, несмотря на критику, Манижа обладает артистизмом и хорошими вокальными данными.

Ранее в РПЦ сочли песню Манижи недостойной «Евровидения». До этого Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике текст песни Russian Woman.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.