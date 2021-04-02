Премьеру экранизации Uncharted снова перенесли

Премьеру фильма по мотивам компьютерной игры Uncharted с Томом Холландом в главной роли снова перенесли, сообщает ComicBook.

Премьера фильма Рубена Фляйшера перенесена на неделю — с 11 на 18 февраля 2022 года.

Съемки экранизации популярной игры компаний Sony и Naughty Dog были завершены в 2020 году. Том Холланд сыграл искателя приключений Нейтана Дрейка. Сюжет фильма разворачивается до событий игр, поэтому был выбран актер, визуально более юный, чем персонаж игр.

Также в фильме снялся Марк Уолберг — он исполнил роль наставника и напарника юного искателя приключений.

Фильм должен был выйти в прокат летом 2021 года, но из-за пандемии коронавируса производство картины остановилось. В январе 2021 года премьеру передвинули на 2022 год.

Ранее сообщалось, что главный герой обзаведется волосами в экранизации видеоигры Hitman.