Азиза рассказала о стрессе после вылета из шоу «Маска»

Певица Азиза рассказала о стрессе, который пережила после вылета из музыкального шоу «Маска».

В Instagram певица, выступавшая на шоу в образе Пингвина, призналась, что восстанавливалась несколько недель. «После эмоционального потрясения, которое мы с Пиней и Филиппом Киркоровым получили на шоу «Маска», мне понадобилась не одна неделя, чтобы прийти в себя. И вот — сегодня я в полном порядке», — заверила она.

Сейчас Азиза занята подготовкой платья для помолвки со своим возлюбленным Аллесандро.

В конце четвертого выпуска нового сезона «Маски» рассекреченная Азиза высказала недовольство тем, что именно ее лишили права продолжать участие в шоу, и ушла со сцены, отказавшись исполнять финальную песню. Она была уверена, что дойдет хотя бы до полуфинала.

Ранее сообщалось, что звезда Comedy Club Марина Кравец скрывалась под маской Солнца и выбыла из шоу «Маска».