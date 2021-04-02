Обвиненному в насилии Арми Хаммеру нашли замену в фильме с Джулией Робертс

Актер Дэн Стивенс присоединится в Джулии Робертс и Шону Пенну на съемках сериала Gaslit, сообщает Deadline.

Стивенс сыграет бывшего советника Белого дома Джона Дина. Он заменит Арми Хаммера, который лишился роли в сериале после обвинений в насилии.

Ранее женщина по имени Эффи рассказала, что Арми Хаммер якобы совершил сексуальное преступление в отношении нее в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. Она также уточнила, что познакомилась с Хаммером через Facebook в 2016 году. Через некоторое время они якобы вступили в отношения, в которых актер относился к ней оскорбительно и жестоко.

До этого в сети были распространены скриншоты переписок, которую Арми Хаммер якобы вел с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым.

Ранее сообщалось, что Арми Хаммер потерял роль в «Шпионе на миллиард долларов».