«Осколки косточек собрали»: Екатерина Стриженова рассказала об операции

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о своем самочувствии после операции в Instagram.

По словам Стриженовой, хирургическое вмешательство, потребовавшееся после перелома руки, прошло успешно. «Осколки косточек собрали, пластину поставили, пальцы шевелятся, все ок», — написала она, добавив, что ей не больно. «Я доволен своей ювелирной работой», — признался ей хирург в Боткинской больнице.

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова получила травму в Останкино на съемках передачи «Время покажет» 29 марта. Она шагнула назад, анонсировав рекламную паузу, и оступилась. После рекламы Стриженова не вышла в студию, а ее коллега Руслан Осташко объяснил зрителям, что ведущая повредила руку.

Позже Стриженова подтвердила, что после падения была госпитализирована и перенесла операцию на руке. «Ударилась сильно, и попой, и головой. Но основной удар пришелся на руку», — вспоминала она.