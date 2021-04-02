Сбер рассказал об открытии кинотеатра «Художественный»

Сбер полностью отреставрировал легендарный кинотеатр «Художественный», чтобы вернуть жителям Москвы и гостям столицы одно из самых любимых многими поколениями мест, рассказала в пятницу старший вице-президент Сбера Татьяна Доброхвалова.

«Открытие старейшего кинотеатра уже сейчас является одним из самых ожидаемых событий культурной жизни столицы», — подчеркнула она.

«В конце марта Сбер передал в управление кинотеатр «Художественный» ООО «Кинотеатр Пионер». У компании есть опыт работы с уникальными кинотеатрами. Мы убеждены, что сотрудничество будет взаимовыгодным со всех сторон», — отметила Доброхвалова.

Кинотеатр откроется 9 апреля, а билеты поступят в продажу уже в понедельник.

Через неделю в «Художественном» состоится российская премьера фильма «Отец» Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях. Собственно, этот показ откроет программу номинантов на премию «Оскар 2021».

Ранее в Сбере рассказали о работе по реставрации кинотеатра.

Так, фасад здания был максимально приближен к облику 1913 года, созданному Фёдором Шехтелем. Его воссоздали по оригинальным чертежам и фотографиям, хранящимся в архивах.