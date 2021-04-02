Киностудия имени Горького снимет фильм о сбежавшей к террористам россиянке

Киностудия имени Горького приступила к съемкам документального фильма «Из Тюмени в Халифат», сообщает ТАСС.

Картина расскажет о российской девушке, присоединившейся к запрещенной в России террористической организации. «Мы знаем громкую историю московской студентки Варвары Карауловой, которая в 2015 году дважды пыталась бежать к жениху. Много молодых женщин из разных стран, в том числе из России, по сей день остаются в лагерях и тюрьмах на территории Сирии. И эту тему будет переосмысливать еще не одно поколение кинематографистов», — говорит креативный продюсер документального кино студии Анастасия Рыцина.

Главная героиня фильма в 19 лет приняла ислам, покинула родной город и присоединилась к террористам в Сирии, где воспитывает двоих детей.

Режиссерское кресло проекта заняла Евдокия Москвина, ранее работавшая в лагере беженцев в Сирии во время съемок документального фильма «Запрещенные дети» о спасении пятерых чеченских девочек, лишившихся родителей в сирийском конфликте. Она планирует показать сложность морального выбора матери, отпускающей детей в не зависимую от нее жизнь.

Съемки будут проходить в России, Германии и Сирии и завершатся осенью 2021 года.

Ранее Киностудия имени Горького показала первую после возрождения подростковую драму.