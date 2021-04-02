Суд оправдал Алибасова-младшего после драки с экс-директором «На-На»

Суд оправдал Бари Алибасова-младшего по делу о драке, сообщает Telegram-канал Mash.

Сын продюсера «На-На» во время съемок на телешоу на федеральном телеканале подрался с бывшим директором «На-На» Андреем Назаровым и солистом коллектива Валерием Юриным.

Получив травму головы, Назаров требовал от сына Алибасова 3 млн руб. Алибасов-младший свою вину отрицал и утверждал, что защищался. «Трешка спасена!» — воскликнул Алибасов-младший после оправдательного приговора, очевидно, имея в виду, что не понесет финансовых убытков.

Ранее Бари Алибасов-младший объяснил, почему его отец, создатель группы «На-На», находится под охраной, и рассказал о состоянии известного продюсера после операции.