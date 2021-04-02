«Вряд ли сможет произносить монологи»: врач высказался о будущем Заворотнюк

Петр Чумаков, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лаборатории пролиферации клеток, где изобрели лекарство для Анастасии Заворотнюк, рассказал об операции, которую перенесла актриса.

По словам Чумакова, актрисе вырезали новообразование, потом она прошла курс химии, затем на 2-3 месяца наступила ремиссия. После рецидива Заворотнюк лечили за границей, после она снова лечилась в России. Врач предположил, что актриса не сможет вернуться к полноценной работе. «Извините, но когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Вряд ли она сможет произносить какие-то монологи, но не исключено, что сможет появляться в эпизодах. Я так понимаю, что у нее есть определенные сложности. Я ее лично не видел, но насколько я понимаю, она в каталке, не ходит сама», — цитирует Чумакова сайт kp.ru.

Врач подчеркнул, что профессия в случае Заворотнюк не главное, победой можно считать сохранение жизни.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

Ранее актриса Анастасия Заворотнюк вышла на связь и рассказала журналистам о своем самочувствии.