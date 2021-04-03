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Нина Зоткина в фильме &laquo;Испытатели&raquo; (1987) Нина Зоткина в фильме &laquo;Испытатели&raquo; (1987)
Нина Зоткина в фильме &laquo;Расписание на завтра&raquo; (1976) Нина Зоткина в фильме &laquo;Расписание на завтра&raquo; (1976)
Нина Зоткина в фильме &laquo;Двое в пути&raquo; (1973) Нина Зоткина в фильме &laquo;Двое в пути&raquo; (1973)
Нина Зоткина Нина Зоткина
Нина Зоткина в фильме &laquo;Оглянись&raquo; (1983) Нина Зоткина в фильме &laquo;Оглянись&raquo; (1983)
Нина Зоткина в фильме &laquo;Это мы не проходили...&raquo; (1975) Нина Зоткина в фильме &laquo;Это мы не проходили...&raquo; (1975)
Нина Зоткина в фильме &laquo;Факт биографии&raquo; (1975) Нина Зоткина в фильме &laquo;Факт биографии&raquo; (1975)
Нина Зоткина в фильме &laquo;Быть человеком&raquo; (1973) Нина Зоткина в фильме &laquo;Быть человеком&raquo; (1973)
Нина Зоткина в фильме &laquo;Расписание на завтра&raquo; (1976) Нина Зоткина в фильме &laquo;Расписание на завтра&raquo; (1976)

Умерла актриса Нина Зоткина

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В Москве умерла 69-летняя советская и российская актриса театра и кино Нина Зоткина. Об этом написал в Facebook режиссер Михаил Дегтярь.

По его словам, он узнал о смерти от «однокашницы по ВГИКу», которая живет недалеко от Зоткиной.

«Еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие», — рассказал режиссер.

Выяснилось, что тело артистки пролежало две недели в квартире. Соседи вызвали полицию, потому что почувствовали неприятный запах. Правоохранители взломали дверь в квартиру.

Актриса родилась в Пензе 23 декабря 1951 года. Она окончила Щукинское училище и работала на студии «Мосфильм». Зоткина исполнила 21 роль, в том числе она играла в фильмах «Быть человеком», «Расписание на завтра», «Приключения маленького папы» и другие.

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