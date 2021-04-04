Сыгравший Леню в «Ворониных» актер Станислав Дужников попал в больницу

Заслуженный артист России Станислав Дужников попал в больницу. Об этом рассказала РЕН его бывшая супруга Кристина Бабушкина.

Она заверила, что переживать за здоровье артиста не стоит, он был доставлен в больницу «для профилактики».

«Все хорошо, он для профилактики лежит в клинике. Подышит, поставит капельницы», — сказала экс-супруга Дужникова.

Ожидается, что артиста выпишут в скором времени.

При этом Telegram-канал Mash сообщает, что Дужникова госпитализировали в Москве с пневмонией на фоне коронавируса. Его состояние оценивается как средней тяжести, течение болезни осложняется гипертонией, панкреатитом и бронхитом.

47-летний Станислав Дужников наиболее известен по роли Лени Воронина из сериала «Воронины». Также он снимался в фильме «ДМБ» и сериале «Каменская» и других проектах.