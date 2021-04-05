МВД попросили проверить одно из интервью Дудя

Лига безопасного интернета попросила управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России проверить одно из интервью журналиста Юрия Дудя, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

«Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью Юрия Дудя <...> Организация просит провести проверку фактов распространения запрещенной законом информации», – указано в заявлении.

Глава организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина напомнила, что в стране запрещена пропаганда наркотических средств и психотропных веществ через интернет и призвала блогеров ответственно относиться к публикуемому контенту.

В сообщении не указано, о каком именно интервью идет речь.

В феврале 2021 года Госдума приняла закон о наказании до десяти лет тюрьмы за склонение в сети к употреблению наркотиков. Впоследствии закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.