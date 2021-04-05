Познер пообещал вернуться в Грузию

Телеведущий Владимир Познер рассказал о том, что хочет вернуться в Грузию после инцидента в Тбилиси, связанного с его приездом.

Познер уверен, что грузинская оппозиция использовала его приезд, чтобы устроить «шабаш». Он вспомнил, что его автобус забросали яйцами, барабанили по стенам ресторана и кричали под окнами гостиницы. «И я принял решение уехать – зачем подвергать опасности моих друзей, как минимум. Мы вернулись в Москву и совершенно замечательно отпраздновали день рождения, были «на взводе», очевидно, – то есть этот тбилисский опыт очень даже нам помог, как это ни покажется странным», — написал Познер на своем сайте «Познер Online».

Журналист подчеркнул, что не держит обиды на Грузию и грузин. «К тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию – это безусловно», — пообещал он. «Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания», — поделился уверенностью Познер.

Ранее в Тбилиси прошла акция протеста в связи с приездом телеведущего Владимира Познера. Он собирался отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении.

Их недовольство связано с заявлением Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии. В грузинском МВД отметили, что журналист является гражданином США и не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляли участники акции.

Ранее Иосиф Пригожин призвал отказаться от поездок в Грузию после инцидента с Познером.