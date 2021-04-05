Грузинская телеведущая решила, что Познеру 116 лет

Грузинская телеведущая решила, что ее российскому коллеге Владимиру Познеру 116 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир канала «ТВ Пирвели».

Она сделала эту ошибку, комментируя протесты против приезда Владимира Познера в Тбилиси. «Когда захочет, приедет, и мы на цыпочках должны его обслуживать. Как видно, этого ожидал российский пропагандист и журналист Владимир Познер, который между прочим, родился в 1905 году», — сказала она.

Предположительно, журналистка перепутала Познера с его почти полным тезкой и двоюродным дядей, поэтом и журналистом Владимиром Соломоновичем Познером.

В Тбилиси в конце марта прошла акция протеста в связи с приездом телеведущего Владимира Познера. Он собирался отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении.

Их недовольство связано с заявлением Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии. В грузинском МВД отметили, что журналист является гражданином США и не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляли участники акции.

Ранее Познер пообещал вернуться в Грузию.