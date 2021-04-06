«Под давлением обстоятельств»: «Артдокфест» не показал фильм про чеченского гея

Режиссер и основатель фестиваля документального кино «Артдокфест» Виталий Манский в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы» рассказал, что в рамках киносмотра не был показан фильм о чеченском гее «Тихий голос».

По его словам, это было принято «под давлением обстоятельств».

Вместо фильма «Тихий голос» на фестивале показали картину Ксении Охапкиной «Бессмертный».

Картина режиссера Река Валерика рассказывает о молодом чеченском бойце Хавадже, вынужденном эмигрировать в Брюссель после того, как брат узнает о его сексуальной ориентации.

Ранее Манский рассказывал, что во время фестиваля с ним, предположительно, пообщался представитель чеченской диаспоры, который заявил, что «чеченец не может быть геем, и на этом основании эта картина в принципе оскорбляет весь чеченский народ», а следовательно, ее нужно снять с показа. Манский отказался менять программу фестиваля, но после этого билеты на оба запланированных в Москве на 5 апреля показа картины были выкуплены одной картой. До этого две площадки в Санкт-Петербурге отменили показы «Артдокфеста».