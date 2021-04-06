Состоялось заседание наблюдательного совета чемпионата ArtMasters

В начале недели состоялось первое заседание Наблюдательного совета Второго Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

Чемпионат ArtMasters – это масштабный проект в сфере креативных индустрий, представляющий собой профессиональные соревнования специалистов профессий backstage.

«Первый сезон чемпионата прошел хорошо: для целого ряда очень талантливых, творческих людей, которые были не видны в силу специфики их деятельности, открылась возможность не только быть успешными, но и показать свои таланты, способности, получить поддержку, повышение квалификации, стажировку, многие получили предложения по работе. Возникло много творческих коллабораций, в которых ребята после чемпионата не бросили взаимодействие и активно продолжают работать и развиваться», — отметил первый замглавы Администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Сергей Кириенко.

На заседании было озвучено принятое решение об интеграции компетенций чемпионата с образовательными программами ВУЗов.

Минобрнауки России были внесены изменения в порядок приема по образовательным программам (бакалавриат, магистратура, специалитет) в части участия и зачета результатов творческих конкурсов. Что дает победителям чемпионата ArtMasters определенные преимущества при поступлении в вуз.