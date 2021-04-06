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Новости культуры

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СК начал проверку песни Манижи для «Евровидения»

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Следственный комитет начал проверку песни певицы Манижи Сангин (Manizha), с которой она представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение».

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, московские следователи приступили к проверке после обращения АНО «Ветеранские вести». «В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песни певицы Манижи «Русская женщина», — сказал собеседник агентства.

Итогом проверки СК может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении. О результате заявитель будет уведомлен.

Известно, что к председателю СК Александру Бастрыкину обратилась редакция издания «Ветеранские вести». Авторы обращения считают сценический номер Манижи в песне Russian Woman, с которой она будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

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