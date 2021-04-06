Tequilajazzz сыграет «Целлулоид» в Москве

Группа Tequilajazzz сыграет свой самый успешный альбом «Целлулоид» на концерте в московском «ГлавClub» — это выступление должно было состояться 26 ноября 2020 года, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.

«Целлулоид» вышел в 1998 году и спустя более чем 20 лет остается визитной карточкой группы, на своих выступлениях охотно играющей «Кроме звезд», «Авиацию и артиллерию», «Улитку», «Наливайю» и «Зимнее солнце».

Возможно, на концерте, запланированном на 10 апреля, состоятся и премьеры новых песен — недавно Tequilajazzz приступили к записи своего первого с 2009 года номерного альбома. Релиз пластинки ожидается осенью 2021 года.

Ранее обновленный состав группы выпустил внеочередной альбом «НЕБЫЛО», состоявший из творчески переосмысленных песен группы разных лет.