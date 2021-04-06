В Кремле отреагировали на проверку Следкомом песни Манижи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают проверку Следкомом песни Манижи по инициативе газеты «Ветеранские вести» и просьбу Лиги безопасного интернета проверить ролик Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков.

По словам Пескова. он предпочел бы воздержаться в оценке таких действий. «Безусловно, они имеют право на мнение и на обращение в органы. Действуют законно, является ли это действиями со значком «плюс» или иными, не нам судить», — сказал он. «Вряд ли можно концентрировать все внимание на конкурсе, который не имеет отношения к первоочередным задачам», — считает Песков.

Ранее сообщалось, что московские следователи приступили к проверке после обращения АНО «Ветеранские вести». О результате заявитель будет уведомлен.

Авторы обращения считают сценический номер Манижи в песне Russian Woman, с которой она будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.