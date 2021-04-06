Француз из российских фильмов рассказал об особенности зрителей в России

Французский актер, звезда проектов «Защитники» и «Нагиев на карантине» Себастьян Сисак в беседе с изданием Sport24 рассказал о разнице между зрителями в России и за рубежом.

Сейчас Сисак снимается в сериале «Гранд» с Дмитрием Нагиевым и Милошем Биковичем, кроме того, в России он готовится к съемкам фильма о советских разведчиках. Актер отметил, что российская аудитория очень нетолерантна к своему кино. «Если фильм — русский, люди сразу подразумевают, что он — плохой. Хотя качество российского кино давно улучшилось, есть большое количество кинокартин, которыми страна может и должна гордиться. И сейчас наши режиссеры продолжают двигаться в нужном направлении», — уверен он.

Кроме того, актер сделал предположение, что российским актерам не полезны съемки сразу в нескольких картинах. «Не знаю, почему так происходит, но думаю, расфокусировка вредит профессиональному подходу», — сказал он о популярных артистах, занятых во множестве проектов.

Ранее сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство.