Нагиев ищет мать своего сына в трейлере сериала «В активном поиске»

Видеосервис Premier опубликовал трейлер комедийного сериала «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Актер не только сыграл в фильме Сарика Андреасяна главную роль, но и придумал персонажей, в которых перевоплощается его герой. Он пообещал, что в шоу будет много импровизации. «Говорю ли я иногда по сценарию? Да, иногда я говорю по сценарию. Но, в первую очередь, меня приглашают, когда есть поляна для импровизации, я — король хаоса. Пытаюсь что-то привносить свое», — поделился он.

По сюжету сериала, соучредитель крупного рекламного агентства Андрей на собственном пороге сталкивается с 9-летним ребенком, утверждающим, что он — его сын. Теперь Андрею предстоит познать отцовство и узнать, кто из его бывших женщин стал матерью. В сериале «В активном поиске» сыграли Мария Шалаева, Нонна Гришаева, Анна Старшенбаум, Яна Кошкина, Екатерина Волкова, Светлана Суханова, Мария Миронова, Мария Кожевникова, Нелли Уварова и Екатерина Климова.

Комедия состоит из 10 серий по 15-20 минут.

Премьера проекта состоится 8 апреля.

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