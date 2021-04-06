Билл Мюррей рассказал о страданиях на съемках новых «Охотников за привидениями»

Актер Билл Мюррей на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре рассказал о том, как его мучили на съемках продолжения комедийной картины «Охотники за привидениями». Об этом сообщает Insider.

По его словам, сниматься в продолжении под названием «Охотники за привидениями: Наследники» ему было очень нелегко.

Из-за современных спецэффектов, использовавшихся в фильме, ему в лицо летели «ветер и грязь», а также актер рассказал, что часто падал и поднимался на высоту с тяжелым рюкзаком, имитирующим протонный блок.

«Это было физически больно. А носить эти рюкзаки крайне неудобно», — признался актер.

По мнению Мюррея, данная работа с реквизитом похожа на спортивные упражнения на выносливость. Однако он уверен, что за «болью скрывается слава», и поэтому считает, что его жертвы будут оправданы.

Ранее режиссер Джейсон Райтман признался, что его отец Айван Райтман заплакал над новым сиквелом «Охотников за привидениями».

Премьера новой картины об охотниках за привидениями состоится в июне 2021 года. Снял ее Джейсон Райтман — сын Айвана Райтмана, создавшего предыдущие картины. К съемкам в фильме вернутся звезды предыдущих частей — Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон.