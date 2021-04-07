Новый клип Моргенштерна оценили в РПЦ

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал клип рэпера Алишера Моргенштенра и DJ Smash на песню «Новая волна». Об этом сообщает РИА «Новости».

Новый ролик, в котором музыканты танцуют непристойные танцы в одежде католических священников вместе с монахинями и прихожанами. Все действие происходит в церковных декорациях, где герои ролика ждут конца света.

По словам представителя РПЦ, творческая деятельность Моргенштерна носит провокационный характер. Он также добавил, что «переносить эпатаж в стены воображаемых храмов, в том числе и католических - это слишком».

«К сожалению, вызов культуре, принятый как творческое амплуа, закономерно заканчивается попытками издевательств на святынями», — сказал Кипшидзе.

Ранее боец ММА Александр Емельяненко раскритиковал новый клип рэпера Моргенштерна на песню «Новая волна».