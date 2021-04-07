Ургант оценил проверку СК песни Манижи для «Евровидения — 2021»

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение Следственного комитета России провести проверку песни Russian Woman («Русская женщина»), с которой певица Манижа Сангин (Manizha) будет выступать на международном конкурсе «Евровидение — 2021». Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

Он отметил, что СК был вынужден выполнять такие действия в соответствии с законом.

«И вот это, на самом деле, очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней», — добавил Ургант.

Кроме того, телеведущий предложил направить песню Манижи для проведения проверки в Роспотребнадзор, Рыбнадзор, Кадастровую палату и прогнать композицию по базе ГИБДД.

Ранее в РПЦ сочли песню Манижи недостойной «Евровидения». До этого Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике текст песни Russian Woman.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.