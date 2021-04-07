«Ничего не всплыло»: Цискаридзе рассказал о болезни Заворотнюк

Артист балета Николай Цискаридзе в передаче «Новые русские сенсации» на НТВ высказался о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк.

По словам Цискаридзе, впервые он услышал о проблемах актрисы из СМИ. Теперь он, по его словам, знает о состоянии звезды многое и рад, что не вся информация о здоровье Заворотнюк попала в прессу. «Надо отдать должное Петру Чернышеву и родителям, даже санитарам. Всем спасибо, что они не поступили так же, как со многими не последними людьми в мире — ничего не всплыло», — поделился Николай Максимович

Единственное, что подтвердил артист, так это то, что Анастасия действительно очень серьезно больна. «Этот недуг исследуют очень много лет, и никто не может понять, из-за чего он может возникнуть. У заболевания нет нации. Слава Богу, у Насти большая семья, и она не одна», — подчеркнул он.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

Ранее врач высказался о возможном будущем Заворотнюк.