Очевидец рассказал о напряженных отношениях участников «Маски»

Очевидец рассказал о закулисных отношениях участников шоу «Маска» в интервью изданию «Собеседник».

По словам инсайдера, участники видятся друг с другом только за кулисами, перед выступлением или после выступления. Они не могут выдать свою личность и молчат, однако иногда относятся друг к другу напряженно в ситуациях, где можно быть доброжелательными. «Порой доходит до абсурда. Если кто-то помашет другому рукой, чтобы поприветствовать, другой может запросто отвернуться. Особенно неприветливые в проекте девушки – они боятся, что их разгадают, поэтому ни с кем не идут на контакт», — говорит очевидец.

В остальном, утверждает он, на площадке участникам комфортно несмотря на длящиеся по нескольку часов съемки.

Ранее ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров высказался о том, кто, на его взгляд, может выйти в финал проекта.