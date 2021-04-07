В Подмосковье стартовали съемки второго сезона «Эпидемии»

В Подмосковье стартовали съемки второго сезона сериала «Эпидемия» Дмитрия Тюрина, сообщает Premier.

Во время торжественного старта Тюрин предупредил команду, что на съемках будет непросто. «Но я думаю, что будет так же непросто, как и интересно. Я хочу пожелать нам всем в этом непростом приключении сил, терпения, здоровья, удачи и немножко чуда», — сказал он.

В первых съемках принимали участие актеры, играющие практически всех главных героев сериала: Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова, Савелий Кудряшов.

Дата премьеры новой «Эпидемии» пока не сообщается.

Первый сезон «Эпидемии» вышел в конце 2019 года. В 2020 году он вышел в премиальной линейке Netflix Originals и 2 недели входил в первую десятку самых просматриваемых проектов в мире. Сериал вошел в основной конкурс фестиваля CanneSeries и 41-го Московского международного кинофестиваля, его высоко оценил автор романов ужасов Стивен Кинг.