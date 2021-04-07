Умер актер Александр Гаспарьянц

Актер Александр Гаспарьянц умер на 69-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала «Кино-Театр.ру».

Смерть наступила 4 апреля. Причина смерти Гаспарьянца не сообщается.

Александр Гаспарьянц родился в 1953 году, окончил драматическую студию при Московском центральном детском театре, после — Военное училище связи КГБ при СМ СССР. После получения инвалидности был комиссован со службы в армии, работал директором ДК, воспитателем Загорского детского дома для слепоглухих детей. В 1988 году окончил Московский государственный институт культуры.

Артист начал карьеру на экране в 2000-х, снимался в фильмах «Три вокзала — три сестры», «Пока живу, люблю», телесериалах «След», «Эффект Матроны», «Домработница».