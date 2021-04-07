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Новости культуры

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Ольга Пашкова Ольга Пашкова

Умерла народная артистка России Ольга Пашкова

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Народная артистка России Ольга Пашкова умерла в возрасте 55 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

По словам Михайловой, актриса умерла после продолжительной болезни. Характер болезни Пашковой в театре уточнять не стали.

Дата прощания и место похорон Ольги Пашковой пока неизвестны, о них учреждение культуры сообщит дополнительно.

В 1987 году Ольга Пашкова окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, после чего стала актрисой Малого театра. Она играла в спектаклях «Из воспоминаний идеалиста», «Дети Ванюшина», «Мещанин во дворянстве», «Леший», «Убийство Гонзаго», «Дядюшкин сон», «Царь Федор Иоаннович», «Преступная мать, или Второй Тартюф», «Свои люди - сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты».

Одними из последних постановок Пашковой стали «Дети Ванюшина», «Восемь любящих женщин» и «Свадьба, свадьба, свадьба».

С 1988 года актриса снималась в кино: фильмах «Бесы», «Вор», «Сказ про Федора-стрельца», «Возвращение Мухтара».

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