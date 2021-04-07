«Союзмультфильм» снял сериал по мотивам «Чучела-Мяучела»

Студия «Союзмультфильм» сняла новый анимационный сериал «Чуч-Мяуч» по мотивам советского мультфильма «Чучело-Мяучело» Инессы Ковалевской (1982).

Комедийно-приключенческий анимационный сериал для детей дошкольного возраста будет состоять из 52 семиминутных серий. Главные герои мультсериала — девочка Маруся и кот Мяуч, исполняющий желания. Однако то, как именно он подходит к их исполнению, приводит к забавным неурядицам и приключениям, в которые попадают Маруся, Мяуч и их друзья. «Наш сериал, как и его классический предшественник, рассказывает о том, что главное чудо — в дружбе, творчестве, взаимоподдержке, доброте. С помощью этих простых, базовых ценностей можно разобраться с любой, даже самой неразрешимой на первый взгляд, задачей — и именно этому учит наш «Чуч-Мяуч», — говорит председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Все персонажи мультсериала живут в городской многоэтажке, с которой соседствует «Магазин диковинных вещей» и его эксцентричная владелица Эмма Карловна.

Премьера мультсериала состоится 14 апреля на видеосервисе Premier.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» запускает собственный канал.