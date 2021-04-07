Причиной смерти Ольги Пашковой назван рак

Народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова умерла от рака, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

По словам Михайловой, для коллектива болезнь актрисы стала неожиданностью. «Все началось в августе. Она потеряла сознание на репетиции. Она не болела. Потом выяснилось, что у нее онкология», — уточнила она.

Несмотря на тяжелую болезнь, Пашкова продолжала выходить на сцену. «Мы помогали, как могли, но обмануть болезнь не удалось», — говорит Михайлова.

О смерти 55-летней Ольги Пашковой стало известно 7 апреля. Дату прощания и место похорон актрисы в театре пока не называют.

Одними из последних постановок Пашковой стали «Дети Ванюшина», «Восемь любящих женщин» и «Свадьба, свадьба, свадьба».

Актриса снималась в фильмах «Бесы», «Вор», «Сказ про Федора-стрельца», «Возвращение Мухтара».