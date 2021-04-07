Глуховскому угрожают из-за «Топей»

Анонимный Telegram-канал опубликовал угрозы в адрес писателя Дмитрия Глуховского, а также его паспортные данные, домашний адрес и телефон, пишет издание «Кавказский узел».

В посте неизвестные авторы призвали пересылать данные «по чеченским пабликам». «А ты, Димася — оглядывайся по сторонам, нечисть», — сказано в посте.

Глуховский получает угрозы из-за своего сценария для сериала «Топи». По сюжету, девушка по имени Эля бежит из Москвы от своего жениха. Ее национальность не называется прямо, но зрители считают, что Эля чеченка.

Издание также процитировало несколько сообщений в адрес Глуховского, опубликованных в соцсетях. «Ты еще ответишь за чеченку в этом фильме, всему свое время», «Ты за свои «Топи» еще ответишь перед чеченским народом», «Зря ты задел честь чеченских женщин. Мы не терпилы, которые не следят за своими женщинами, «Готовь завещание», — пишут под публикациями писателя.

Сам Глуховский на угрозы пока не ответил.

Ранее «Топи» стали самым обсуждаемым русскоязычным сериалом.